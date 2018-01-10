Президент Казахстана поручил продолжить дерегулирование бизнеса

АСТАНА, 10 янв /ПРАЙМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном послании народу страны заявил о необходимости принятия закона, направленного на дерегулирование бизнеса.

"Нужно продолжить работу по сокращению издержек для предпринимателей и населения при государственном администрировании. В связи с этим важно ускорить принятие закона, направленного на дальнейшее дерегулирование бизнеса", - завил президент в послании, опубликованном в среду на его официальном сайте.

По мнению Назарбаева, необходимо обеспечить цифровизацию процессов получения бизнесом господдержки с ее оказанием по принципу "одного окна". "Интеграция информационных систем госорганов позволит перейти от оказания отдельных госуслуг к комплексным по принципу "одного заявления", - отметил он.

Назарбаев также заявил о необходимости "решительных действий по улучшению бизнес-климата, особенно на региональном уровне". "Правительство должно подготовить новый пакет системных мер по поддержке бизнеса, вывода его из тени", - подчеркнул президент.

Кроме того, он поручил ускорить реализацию плана приватизации, расширив его за счет сокращения числа подведомственных организаций госорганов. "Те подведомственные организации, которые реально необходимы, следует по возможности консолидировать для снижения административных расходов", - заключил он.