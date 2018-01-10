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Инфляция в Китае по итогам 2017 г замедлилась до 1,6%, PPI впервые за 5 лет показал рост


Мировая экономика

ПЕКИН, 10 янв - ПРАЙМ. Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам 2017 года вырос на 1,6%, что на 0,4 процентных пункта меньше по сравнению с прошлым годом, когда инфляция составила 2%.

Цены на продукты питания в прошлом году упали на 1,4%, главным образом на свинину и свежие овощи. Это произошло впервые с 2003 года.

Цены на непродовольственные товары выросли на 2,3% (на 0,9 процентных пункта по сравнению с прошлым годом), в том числе цены на промышленные товары - на 1,7%, услуги - на 3%.

Отдельно в декабре инфляция составила 1,8%.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) впервые с 2012 года показал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом, когда показатель упал на 2,4%.

Сообщается, что цены на промышленное сырьё в прошлом году выросли на 8,3%, в том числе в нефтегазовой сфере - на 29%, угледобывающей - 28,2%, промывке чёрных металлов - на 27,9%. Отдельно в декабре PPI вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В 2016 году инфляция в Китае составила 2%, также не совпав с официальным прогнозом в 3%. В начале прошлого года власти Китая прогнозировали инфляцию на уровне 3%. Индекс цен производителей в 2016 году упал на 2,4%.

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