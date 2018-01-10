ОДК потратит 64 млрд руб на проектирование двигателя ПД-35

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) заключила с "ОДК-Авиадвигатель" договор стоимостью 64,3 миллиарда рублей на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективному авиационному двигателю ПД-35, следует из материалов на портале госзакупок.

Целью работ, в частности, является разработка эскизного и технического проектов двигателя-демонстратора технологий ПД-35. Указывается, что работы начались 25 декабря прошлого года. Завершение намечено на 5 декабря 2023 года.

Работы будут финансироваться из федерального бюджета. Согласно материалам, на текущий год запланированы средства в размере 1,8 миллиарда рублей, на 2019 год – 4,5 миллиарда, на 2020 – 8 миллиардов, на 2021 год – 15,5 миллиарда, на 2022 – 16,6 миллиарда и на 2023 – 17,9 миллиарда рублей.

В середине ноября прошлого года официальный представитель ОДК сообщил РИА Новости, что корпорация планирует завершить разработку двигателя ПД-35 в 2025 году. Двигатель предполагается использовать для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Такой самолет намерены совместно разрабатывать Россия и Китай.