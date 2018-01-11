Эксперт АКРА рассказал, какие меры помогли бы сократить бедность в России

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Развитие механизмов перераспределения, поддержка детей из малоимущих семей, а также создание стимулов для организации производств в малых городах могли бы помочь сократить бедность в России, полагает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря заявил, что опираясь на рост экономики, надо таргетировать бедность, как это было с инфляцией. Глава Минтруда Максим Топилин позднее говорил, что уровень бедности в России необходимо снизить до 7-8%, этого возможно достичь в течение 6-7 лет.

"Большая часть малоимущего населения (почти 70%) – это сельские жители и население малых городов, причем за последние десять лет именно доля последних существенно выросла. На 30% это дети, 20% - молодежь, 40% - зрелые люди в работоспособном возрасте. Мужчин и женщин примерно поровну. Из взрослых малоимущих 85% имеют работу", - сказал Куликов РИА Новости.

По его словам, такая статистика позволяет сделать вывод, что ключевая группа, на которую должны быть направлены усилия – это домохозяйства с детьми вне крупных городов.

По данным Росстата, доля населения РФ с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам девяти месяцев 2017 года составила 20,3 миллиона человек, или 13,8% от общего числа жителей страны. Глава Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин заявлял ранее, что рост уровня бедности становится главным вызовом для России.

В то же время Всемирный банк в своем прогнозе в ноябре ожидал снижения уровня бедности в РФ в 2017 году до 12,9% и его дальнейшего сокращения в 2018-2019 годах на фоне продолжения роста доходов и потребления.

АКТУАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Куликов полагает, что в краткосрочном периоде, эффект может дать в основном развитие механизмов перераспределения. "В целом, они и так применяются, это материнский капитал, материальные и денежные пособия, льготы – вопрос в том, достаточен ли объем и эффективно ли распределение с точки зрения нуждаемости", - рассуждает эксперт.

"Если говорить о расширении объема (поддержки - ред.), то здесь придется пересматривать приоритеты госрасходов, потому что при консолидации бюджетов, какие-то расходы придется в результате сокращать", - продолжает он.

В долгосрочном периоде, отмечает Куликов, более важным представляется будущее детей из малоимущих семей: они не должны попасть в так называемую "ловушку бедности". Бедность не должна стать причиной более низкой доступности для них базового образования и поддержки здоровья, считает он.

"В противном случае, в результате малого достатка их родителей уже они сами будут иметь существенно меньшую возможность найти хорошо оплачиваемую работу и зарабатывать больше прожиточного минимума", - подчеркнул собеседник агентства.

"Менее прямое влияние, но потенциально более эффективное, дает создание дополнительных стимулов для организации больших и средних производств в малых городах. Это повышает эффективную занятость и в конечном итоге, оплату труда. Стимулы могут создаваться налоговой системой, либо развитием транспортной инфраструктуры. Другой путь - облегчение мобильности для выравнивания межрегиональных профицитов/дефицитов рабочей силы", - заключил Куликов.