Россияне рассказали о крупных покупках во II половине 2017 года

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Больше трети россиян не планируют серьезных расходов в ближайшие полгода, однако нельзя сказать, что граждане живут в режиме суровой экономии: в 2017 году россияне продолжали совершать крупные покупки, а кто-то смог позволить себе траты, которых не планировал, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении агентства "Прайм".

Всероссийский опрос был проведен в декабре 2017 года, перед этим холдинг проводил его в апреле. В декабрьском опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах. У респондентов спрашивали, какие крупные расходы были совершены в их семьях за последние полгода, и какие покупки планируются на следующие шесть месяцев.

"Существенных изменений по статьям крупных расходов за полгода, прошедшие с момента последнего аналогичного опроса, не произошло. В основном колебания по разным вариантам ответов не превышали или были близки к размеру статистической погрешности. Единственное исключение составили покупки бытовой техники и электроники", - говорится в исследовании.

Так, если в апреле 2017 года о крупных покупках бытовой техники говорил каждый пятый опрошенный (21%) - рекордный показатель за все годы наблюдений, - то к декабрю доля подобных ответов сократилась вдвое (до 11%). Одновременно пошел на убыль и "ремонтный бум", который наблюдался в начале прошлого года.

"К концу года о тратах на ремонт вместо 15% заявили уже только 9% россиян, что также ближе к привычным показателям. Вдвое сократилась доля купивших за последние шесть месяцев автомобили (4%), квартиры (2%) и ювелирные изделия (1%). Однако число россиян, совершавших такого рода покупки, настолько мало, что изменения не превышают размера статистической погрешности", - добавляет "Ромир".

ВЫПОЛНИТЬ И ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПО ПОКУПКАМ

С другой стороны, немного - до 30% с 27% - увеличилась доля россиян, купивших одежду и обувь. "Не исключено, что необходимость дорогостоящих покупок этой категории товаров связана с наступлением осенне-зимнего сезона", - отмечает холдинг. Доля россиян, потратившихся на медицинские услуги, почти не изменилась - 15% против 16% в апреле.

Доля граждан РФ, оплативших туристические поездки в предыдущие полгода, в декабре также слегка выросла - до 11% с 10%. "Неизменными или почти неизменными остались доли россиян, потративших существенные средства на развлечения и занятия спортом (6%), оплату образовательных услуг (8%), покупку смартфонов (9%), мебель (7%), ремонтировавших автомобили (6%)", - указывается в исследовании.

При этом 36% респондентов заявили, что не совершали никаких крупных покупок за последние полгода. "Этот показатель вырос за полгода на 5%. Выше доля подобных ответов была зафиксирована только в кризисном 2015 году", - подчеркивает "Ромир". В 2015 году показатель составлял 39%.

В то же время, как показал декабрьский опрос, россияне позволили себе больше крупных покупок по большинству статей, чем планировали полгода назад. Например, если существенные траты на медицинские нужды планировали 11% респондентов, то совершить их смогли 15% россиян.

"Были "перевыполнены" планы по расходам на развлечения (4% против 6%), образование (5% против 8%), покупку смартфонов (5% против 9%), ремонт авто (4% против 6%). Это может объясняться непредвиденностью расходов как из-за поломок авто, так и из-за износа или утраты мобильного телефона. Увеличение расходов на образование, вероятно, объясняется началом нового учебного года осенью", - отмечается в релизе.

Меньше запланированных оказались расходы россиян на отдых (11% респондентов против планировавших их 14%), ремонт квартир и домов (9% вместо 10%), покупку мебели (7% вместо 9%) и квартир (2% вместо 4%).

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

"Ромир" указывает, что россияне традиционно говорят об отсутствии планов на крупные покупки в ближайшие полгода, либо говорят о снижении своих потребительских аппетитов. Согласно декабрьскому исследованию, 42% россиян не собираются делать крупных покупок в ближайшее время (в апреле 2017 года - 38%).

Четверть респондентов (26%) планируют в ближайшие полгода покупать одежду и обувь, 14% - оплачивать медицинские услуги. Крупные траты на отдых и путешествия планируют 9% россиян, на покупку бытовой техники и электроники - 8%.

В свою очередь 7% респондентов планируют провести ремонт жилья, по 5% - приобрести смартфон или мебель, 4% - отремонтировать авто, столько же - потратиться на развлечения. Доля россиян, которые будут оплачивать образовательные услуги (8%), приобретать автомобили (4%) и квартиры (2%) может остаться неизменной в течение следующего полугодия.

"В ближайшие полгода заявлений о планах по существенной экономии зафиксировано не было. То есть россияне постепенно возвращаются к нормальному, докризисному стилю потребления, в том числе и в вопросе крупных покупок", - заключает холдинг.