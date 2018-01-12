Грузооборот торгового порта Владивостока в 2017 году побил рекорд за 120 лет работы

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв /ПРАЙМ/. Грузооборот Владивостокского морского торгового порта в 2017 году достиг исторического максимума за 120 лет работы – 7,5 миллиона тонн грузов, что на 33% больше по сравнению с 2016 годом, сообщает пресс-служба порта.

"Грузооборот Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) по итогам 2017 года увеличился на 33% к уровню 2016 года и достиг исторического максимума – 7,5 миллиона тонн грузов различной номенклатуры. Это абсолютный рекорд за 120 лет работы порта", - говорится в сообщении.

Объем контейнеров, обработанных в ВМТП в 2017 году, вырос на 42% по сравнению с 2016 годом, до 467,94 тысячи TEU. Объем перевалки генеральных грузов увеличился на 43%, до 2,99 миллиона тонн, а автомобилей и спецтехники – на 52%, до 37,8 тысячи единиц, отметили в пресс-службе.

Генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что такой результат достигнут, в частности, из-за модернизации инфраструктуры и сокращения сроков всех портовых операций.

Как дополняет пресс-служба, в 2017 в порту прошла оптимизация существующих площадей, за счет чего увеличилась емкость складов, также были приобретены 24 единицы новой перегрузочной техники. Из порта по железной дороге стали поставляться грузы в Красноярск и Екатеринбург. Увеличено число отправок на Москву.

ПАО "Владивостокский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. ВМТП предоставляет услуги по перевалке контейнерных, генеральных, навалочных, Rо-Rо грузов.

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России.