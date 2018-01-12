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В Германии достигнуто предварительное соглашение о создании правящей коалиции


Мировая экономика / Экономика

БЕРЛИН, 12 янв - ПРАЙМ. Ангела Меркель приблизилась к формированию правительства и к вступлению в четвертый раз на пост канцлера Германии. Об этом свидетельствует проект соглашения между возглавляемым Меркель консервативным альянсом и левоцентристами, сообщает Dow Jones.

Проект соглашения, который есть в распоряжении Wall Street Journal, описывает приоритеты коалиционного правительства в областях от европейской интеграции до миграционной и налоговой политики. Документ пока обсуждается.

Предварительная договоренность достигнута после шестидневных переговоров между возглавляемыми Меркель христианскими демократами и социал-демократами.

В случае одобрения соглашение станет основой для переговоров о создании коалиции, которые пройдут в ближайшие недели.

Соглашение предусматривает выделение 46 млрд евро дополнительных расходов на инвестиции, социальное обеспечение и ослабление налоговой нагрузки. В угоду консерваторам из лагеря Меркель оно также устанавливает предельный максимум притока беженцев на уровне 220 000 человек в год.

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