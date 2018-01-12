Спецназ РФ уничтожил в Сирии диверсантов и склад ударных БПЛА террористов

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Войска специального назначения РФ обнаружили и уничтожили место сборки и хранения террористами ударных беспилотников в сирийской провинции Идлиб, сообщает министерство обороны России.

Эти мероприятия были проведены в ходе операции по ликвидации диверсионной группы, обстрелявшей 31 декабря авиабазу Хмеймим, когда были повреждены несколько российских самолетов и погибли двое военнослужащих РФ.

"Российской военной разведкой в провинции Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа. Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь" склад беспилотников уничтожен", — говорится в сообщении МО.