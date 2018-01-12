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Минсельхоз США улучшил прогноз экспорта пшеницы РФ в сезоне 2017-18 гг до 35 с 33,5 млн т


МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Министерство сельского хозяйства США улучшило прогноз экспорта пшеницы из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) до 35 миллионов тонн с декабрьской оценки в 33,5 миллиона тонн, следует из январского обзора ведомства.

Кроме того, была повышена оценка по урожаю пшеницы в текущем сезоне - на 2 миллиона тонн, до 85 миллионов. Переходящие запасы пшеницы на конец сезона, по прогнозу министерства, составят 16,33 миллиона тонн (оценка по сравнению с декабрем снизилась на 500 тысяч тонн).

Улучшение прогноза по экспорту министерство объясняет высоким урожаем пшеницы и ее конкурентоспособностью на мировом рынке. Благоприятные валютные курсы и низкие цены на российское зерно также оказали поддержку экспорту. Другое преимущество России - географическая близость к быстро растущим рынкам Ближнего Востока и Северной Африки.

По объему экспорта пшеницы Россия в текущем сезоне выйдет на первое место в мире, обогнав как США, так и Евросоюз. "На экспорт российского ячменя и пшеницы приходится почти по одной пятой мировой торговли (этими зерновыми культурами - ред.)", - отмечается в докладе. Мировое производство пшеницы в 2017-2018 сельхозгоду может составить рекордные 757 миллионов тонн - оценка была повышена с 755,2 миллиона тонн также из-за хорошего урожая в России.

По прогнозу Минсельхоза США, Соединенные Штаты в текущем сезоне экспортируют 26,54 миллиона тонн пшеницы (оценка по сравнению с декабрем не изменилась), Евросоюз - 27 миллионов тонн (прогноз снижен на 1,5 миллиона тонн). Урожай пшеницы в США в текущем сезоне может составить 47,371 миллиона тонн (прогноз не изменился), в Евросоюзе – 151,6 миллиона тонн (снижение на 900 тысяч тонн).

Россия в 2017 году побила исторический рекорд по сбору зерна, установленный в СССР в 1978 году (когда было собрано 127,4 миллиона тонн), и получила урожай в 134,1 миллиона тонн зерна. Урожай пшеницы впервые в истории составил 85,8 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна из РФ в текущем сельхозгоду составит 45 миллионов тонн, а поставки пшеницы могут достичь 40 миллионов тонн.

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