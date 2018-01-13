"Союзконьяк": Повышение минимальных цен на коньяк сократит фальсификат

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Вопрос увеличения минимальной розничной цены (МРЦ) на коньяк вернулся в новостную повестку дня в пятницу. СМИ сообщили, что Минсельхоз хочет инициировать повышение МРЦ до 500 рублей за поллитровую бутылку, и хотя министерство позднее опровергло данное сообщение, производители считают, что это нужная мера, которая в том числе защитит рынок от фальсификата.

Впервые минимальная розничная цена на коньяк в России была введена в 2014 году. В 2017 году была произведена ее индексация, и она достигла 371 рубля за бутылку объемом 0,5 литра.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПОВЫШАТЬ

Как рассказала председатель Союза производителей коньяка (Союзконьяк) Ирина Бушина, Союз еще в июле 2017 года обращался к вице-премьеру Александру Хлопонину с предложением рассмотреть индексацию минимальных розничных цен до 500 рублей. По ее словам, "этот уровень полностью в интересах добросовестных производителей коньяка".

Коньяк в РФ может подорожать более чем на треть в 2018 году

"Дело в том, что на коньяк минимальные цены не индексировались с 2014 по 2017 год, и рынок за это время изменился кардинально. Коньячное сырье подорожало, как для тех, кто использует импортные коньячные дистилляты (из-за курсов валют), так и для производителей, работающих с российским виноградом (рост тарифов, фондов заработных плат, инвестиции в закладку виноградников)", - рассказала глава союза.

Она отметила, что на сегодняшний день, стоимость литра коньячного дистиллята для добросовестных производителей работающих с российским сырьем и с качественным импортным, находится примерно на одном уровне. "И менее 500 рублей качественный коньяк, сделанный из 100% сырья виноградного происхождения, выдержанного не менее трех лет, просто не может стоить", - уточнила Бушина.

ОДНА СПЛОШНАЯ ПОЛЬЗА

Как напомнила глава союза, в 2017 году Минфин поддержал участников рынка, сделав первый шаг в индексации минимальной розничной цены за бутылку коньяка в 0,5 литра до 371 рубля.

"Это была взвешенная мера, призванная оценить реакцию рынка, и сегодня мы видим, что негативного влияния на рынок не отмечено, по сути, на качественный коньяк цены уже были гораздо выше, и его стоимость практически не изменилась, до 371 рубля подорожали только фальсификаты", - сообщила собеседница агентства.

Она считает, что после индексации МРЦ до 500 рублей, возможно, произойдет некоторое снижение объемов за счет фальсифицированного коньяка.

"Сегодня у его производителей только одно конкурентное преимущество - цена, и они его лишатся. Но место этих объемов вполне может компенсировать рост производства добросовестных производителей. Сегодня мы уже наблюдем такую тенденцию", - отметила Бушина.

Она добавила, что не видит у индексации МРЦ негативных сторон.

"Потребитель четко должен понимать, за что он платит деньги. Если за привычной этикеткой с надписью "коньяк" скрывается некий коктейль из зернового спирта, красителей и ароматизаторов, такую ситуацию в любом случае необходимо исключить", - считает она.

При этом, по ее словам, есть еще одна позитивная сторона. "Индексация повысит конкурентоспособность производства коньячных дистиллятов из российского винограда. Это, в свою очередь, позволит производителям коньяка в южных регионах повысить закупочные цены на виноград для фермеров и сельхозппредприятий, что имеет огромное социальное значение", - заключила Бушина.