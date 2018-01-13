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США обвинили "ВКонтакте" в нарушении прав собственности


МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Власти США внесли российскую социальную сеть "ВКонтакте" в список сайтов, нарушающих права собственности, следует из доклада торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

"Информация о том, что "ВКонтакте" предпринимает усилия для борьбы с пиратством, воодушевляет. Но, несмотря на эти позитивные моменты, "ВКонтакте", как сообщается, остается очагом противоправной деятельности, киноиндустрия США сообщает об обнаружении тысяч пиратских файлов ежемесячно", — отмечается в документе.
Торрент-трекеры Rutracker и BitTorrent также попали в список пиратских сайтов американского минторга.

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