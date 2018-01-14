Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли Земан и Драгош

ПРАГА, 14 янв — ПРАЙМ. Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 39,1% голосов и фактически выиграл первый тур президентских выборов, сообщает Чешское ТВ.

Первый тур выборов президента проходил в Чехии 12 и 13 января.

"Во второй тур президентских выборов, помимо Земана, вышел занявший второе место с 26,3% голосов экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош", — говорится в сообщении. Второй тур состоится 26—27 января.

В первом туре за Земана, по предварительным данным, проголосовали почти 1,87 млн человек, Драгошу отдали голоса около 1,25 млн человек.

Действующий президент победил во всех 13 краях.

Остальные семь претендентов на Пражский Град получили от 0,5% до 10% голосов, говорится в сообщении. Явка составила 61,6%. Окончательные официальные результаты первого тура Чешское статуправление предполагает сообщить до полуночи.