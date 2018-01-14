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Министр финансов: Украине нельзя затягивать с принятием реформ для получения транша МВФ


КИЕВ, 14 янв - ПРАЙМ. Украине для получения следующего транша МВФ нужно принять непростые реформы, и их принятие нельзя затягивать, считает министр финансов Украины Александр Данилюк.

"То, что надо было сделать для получения следующего транша, - это достаточно непростые реформы, именно из-за этого и есть задержка во времени", - сказал министр в интервью украинской службе "Голос Америки" во время поездки в США, где он сейчас находится.

По словам министра, для получения транша Украине нужно было принять непростые реформы, например создание антикоррупционного суда. По его словам, эта реформа "должна быть правильной", даже если Киев потерял во времени, и то же касается других реформ, например, закона о приватизации.

"Лучше немного больше времени вложить, чтобы это был качественный законопроект, чтобы на его базе происходила приватизация, нежели сейчас спешить с принятием соответствующих законопроектов, чтобы потом не было доверия к этому процессу. Но, конечно, затягивать нельзя, то есть я не говорю, что мы можем еще ждать месяц-два-три, надо достаточно быстро двигаться", - сказал Данилюк.

Он напомнил, что закон об антикоррупционном суде уже подан в Раду и закон о приватизации тоже готов. "Остальные реформы они сейчас на стадии, когда их нужно принимать и быстро принимать, и это откроет наш путь к следующему траншу", - отметил министр. Также Данилюк напомнил, что Украина планирует вновь выйти на рынок евробондов после получения транша МВФ.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года - второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле, второй транш страна не получила из-за непринятых реформ.

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