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Горевший у побережья Китая иранский нефтяной танкер затонул после очередного взрыва


  • # Танкер 1

ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ. Иранский нефтяной танкер, столкнувшийся с гонконгским сухогрузом неделю назад в Восточно-Китайском море, в воскресенье затонул после очередного взрыва на борту, сообщает Центральное телевидение Китая.

Перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января.

На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш.

В результате столкновения связь с ними прервалась, на танкере начался пожар. В четверг министерство транспорта Китая сообщило, что на судне произошел взрыв.

Спасателям удалось найти тела лишь трёх из 32 пропавших членов экипажа.

Ранее в воскресенье телеканал Press TV сообщил со ссылкой ВМС Ирана, что все члены экипажа танкера погибли.

По данным телеканала, взрыв произошёл около 12.00 (7.00 мск) по местному времени. Пламя от горящего танкера поднималось на высоту 800-1000 метров. К 13.45 танкер полностью ушёл под воду.

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно охваченное огромными языками пламени и густым чёрным дымом судно.

Китайские эксперты уже предупреждали, что газовый конденсат, который был на борту танкера, может стать угрозой для экологии Восточно-Китайского моря.

Причина инцидента по-прежнему остаётся неизвестной, чёрные ящики переданы на экспертизу, сообщил телеканал.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены.

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