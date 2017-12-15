"Аэрофлот" сообщил о задержке рейса до Афины из-за забастовки авиадиспетчеров в Греции

МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" AFLT сообщила о задержке на три часа рейса, вылетающего из аэропорта Шереметьево в Афины в понедельник из-за забастовки авиадиспетчеров в Греции.

"В связи с забастовкой персонала УВД в Греции "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 15 января 2018 года. Изменено время вылета рейса SU2110/2111 Шереметьево – Афины – Шереметьево, время расписания - 09.05/14.20, планируемое время вылета - 12.25/ 17.40", - говорится в сообщении.

Парламент Греции в понедельник будет голосовать по пакету законов с новыми мерами, согласованными с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки выполнения программы реформ. Он, в частности, ограничивает права на забастовку, расширяет практику проведения аукционов по продаже жилья должников.

Профсоюзы заявили, что правительство бьет по праву трудящихся на забастовку, являющуюся одним из главных прав. Теперь для объявления забастовки первичным профсоюзным организациям необходимо получить поддержку 50% зарегистрированных членов.

В пятницу в Греции уже прошла забастовка сотрудников общественного транспорта, моряков и врачей. В понедельник объявлена забастовка работников метро, водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Помимо этого забастовку объявили авиадиспетчеры, в связи с чем греческие авиакомпании Aegean и Olympic Air объявили об изменении в расписании 28 международных рейсов и 20 внутренних рейсов и об отмене 13 внутренних рейсов.