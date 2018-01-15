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Перевозки в дальнем следовании на ДВЖД выросли за год на 2%


ВЛАДИВОСТОК, 15 янв /ПРАЙМ/. Пассажирские перевозки в дальнем следовании на Дальневосточной железной дороге в 2017 году увеличились на 2% - до 3,5 миллиона человек, сообщает ДВЖД.

"По итогам работы за 2017 год со станций Дальневосточной железной дороги отправлено более 9,5 миллиона пассажиров (-2 % к показателю прошлого года), в том числе в дальнем следовании отправлено более 3,5 миллиона человек, что на 2% выше уровня 2016 года, в пригородном сообщении – более 6 миллионов пассажиров (-4,4 %)", - говорится в сообщении.

В целом пассажирооборот на ДВЖД составил почти 2,4 миллиарда пассажирокилометров, что на 0,2% ниже прошлогоднего показателя. В том числе в дальнем следовании – 2,1 миллиарда пассажирокилометров (+0,2%); в пригородном сообщении – 304,1 миллиона пассажирокилометров (-3%).

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