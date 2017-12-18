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В Египте ожидают первый рейс "Аэрофлота" в Каир уже 3 февраля - СМИ


Мировая экономика

КАИР, 15 янв /ПРАЙМ/, Надим Зуауи. В международный аэропорт Каира поступил запрос от "Аэрофлота" AFLT на выполнение двух рейсов в неделю, начиная с 3 февраля, пишет в понедельник египетское издание "Аль-Яум ас-Сабиа" со ссылкой на источники в воздушной гавани египетской столицы.

По информации издания, российская авиакомпания собирается совершать рейсы по маршруту Москва-Каир в субботу и среду. "Компании "Аэрофлот" был передан офис во втором терминале Каирского аэропорта", - сообщает издание. Комментарием компании "Аэрофлот" РИА Новости пока не располагает.

Согласно данным газеты, ранее "Аэрофлот" получил разрешение египетских властей на осуществление двух рейсов в неделю, начиная с 3 февраля.

В свою очередь, египетские авиалинии Egypt air планируют осуществлять три рейса в неделю по маршруту Каир-Москва: в воскресенье, вторник и четверг, уточняет издание.

Источник в египетском аэропорту сообщил РИА Новости, что пока "речь идет только о предложениях, и официального расписания рейсов нет".

Транспортные ведомства РФ и Египта 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве по авиабезопасности, необходимый для возобновления полетов. Глава минавиации Египта Шериф Фатхи тогда сказал, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с февраля.

Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв с Каира запрет российским авиакомпаниям летать в Египет, а также разрешив продавать туры с перелетами в этот город. Ростуризм пояснил, что туроператоры могут формировать турпродукт в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.

Египет провел большую работу по усилению мер безопасности в столичном аэропорту после того, как Россия в ноябре 2015 года прервала с этой страной авиасообщение из-за крушения над Синаем самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

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