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Петербург обогнал Москву и занял I место в рейтинге инновационных регионов РФ


МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Санкт-Петербург обогнал Москву и занял первое место в рейтинге инновационных регионов России, рассказала руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов России Роза Семенова.

"Лидерами рейтинга являются - город Санкт-Петербург на первом месте, город Москва - на втором месте, республика Татарстан - устойчиво занимает третье место. Москва и Санкт-Петербург поменялись местами, в прошлом году Москва была на первом месте", - сообщила она в ходе презентации рейтинга на площадке Гайдаровского форума.

Согласно методологии, субъекты РФ делятся на пять групп по уровню инновационного развития. "В группу передовых регионов входит 26 субъектов РФ - это сильные и средне-сильные новаторы, 29 регионов формируют группу средних инноваторов, 30 регионов являются отстающими – средне-слабые и слабые", - добавила она.

Рейтинг инновационных регионов России для целей мониторинга и управления был разработан Ассоциацией инновационных регионов России в 2012 году совместно с Минэкономразвития РФ. С 2016 года в рейтинг входят 29 индикаторов. Рейтинг позволяет выявить лидеров по каждому компоненту, показать сильные и слабые стороны развития каждого региона.

По словам председателя Законодательной думы Томской области Оксаны Козловской, участвовавшей в презентации рейтинга, на составление рейтинга было потрачено 1 миллион рублей.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

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