Правительство определило случаи освобождения компаний от обязанности раскрывать информацию

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ определило случаи освобождения компаний от обязанности раскрывать информацию о сделках в сферах гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества, а также сделках, заключенных с попавшими под санкции российскими юридическими и физлицами, следует из опубликованного на сайте кабинета министров постановления.

В декабре прошлого года был принят закон, дающий право правительству определять случаи, в которых компании вправе не раскрывать информацию, касающуюся крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или раскрывать такую информацию в ограниченных составе и объёме. Тогда заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отмечал, что документ в том числе необходим для обеспечения гарантированного финансового сопровождения госконтрактов по гособоронзаказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках ВТС.

Подписанным постановлением правительство определило такие случаи.

"Установлено, что общество вправе не раскрывать информацию или раскрывать её в ограниченном объёме в случае совершения сделки, связанной с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества; совершения сделки, заключённой с российскими юридическими и физическими лицами, в отношении которых иностранными государствами введены меры ограничительного характера", — говорится в справке к постановлению.