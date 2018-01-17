Глава Минсельхоза расскажет сенаторам о подготовке к весенней посевной

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Глава Минсельхоза Александр Ткачев в среду на первом пленарном заседании Совфеда в рамках весенней сессии расскажет сенаторам о подготовке к проведению весенних полевых работ.

В повестке дня отчет о деятельности временной комиссии СФ по защите госсуверенитета. Глава комиссии Андрей Климов представит парламентариям информацию о направлениях внешнего вмешательства в дела России.

Речь пойдет о попытках вмешательства во внутриполитические процессы, избирательный процесс, воздействии на молодежь, использовании СМИ и соцсетей для дискредитации страны и власти. Политизация в спорте и использование темы экологических рисков также войдет в ежегодный доклад, который комиссия намерена подготовить в начале февраля.

Профильные комитеты также планируют представить отчеты о своей работе.

Состоится "Время эксперта" с участием директора Главной геофизической обсерватории имени Александра Воейкова Владимира Катцова.