Медведев проведет совещание по совершенствованию законодательства о сельхозземлях

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по вопросам совершенствования законодательства о сельскохозяйственных землях, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят вопросы совершенствования законодательства о сельскохозяйственных землях. В совещании примут участие заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, представители министерств, главы регионов", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Госдума отложила решение по правительственному законопроекту о совершенствовании механизма залога сельхозземель для дополнительных консультаций.

Законопроект направлен на развитие института залога земель сельскохозяйственного назначения и создание условий для привлечения дополнительных заемных средств в агропромышленный комплекс, говорил замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, представляя документ 10 января на пленарном заседании.