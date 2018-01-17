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Австралия направила в ВТО жалобу на Канаду из-за ограничений в продаже вина


Компании / Потребительский рынок / Мировая экономика

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Австралия направила в ВТО жалобу на Канаду из-за применяемых в стране правил для продажи австралийского вина, сообщает телеканал SBS.

"Похоже, что ряд мер распределения, лицензирования и продаж... а также пошлины и налоги на вино, применяемые на федеральном и провинциальном уровнях, могут проявлять дискриминацию, прямо или косвенно, по отношению к импортному вину", - приводит телеканал содержание жалобы.

Власти Австралии утверждают, что Канада несправедливо ограничивает продажу импортных вин в продуктовых магазинах, которые размещаются в специальном отделе с собственной кассой - так называемом "магазине в магазине".

По мнению министра торговли Австралии Стива Чобо, австралийская доля на канадском рынке сводится на нет. "Потенциально, это может стоит рабочих мест в Австралии", - заявил он.

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