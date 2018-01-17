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Казахстан подписал соглашения на приобретение продукции США на $2,5 млрд


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 17 янв /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Казахстан в ходе визита в США президента Нурсултана Назарбаева подписал соглашения на приобретение продукции США на 2,5 миллиарда долларов, сообщил госдепартамент.

"Во время визита были подписаны многочисленные коммерческие контракты и документы, включая новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией "Казахстанские пассажирские перевозки", авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" на приобретение продуктов и услуг США на сумму более 2,5 миллиарда долларов", - говорится в документе.

Назарбаев во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом и заявил о готовности Казахстана закупить продукции США на 7,5 миллиарда долларов. Трамп, в свою очередь, заявил, что экспорт в Казахстан позволяет США наращивать количество рабочих мест.

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