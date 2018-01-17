Казахстан подписал соглашения на приобретение продукции США на $2,5 млрд

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ВАШИНГТОН, 17 янв /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Казахстан в ходе визита в США президента Нурсултана Назарбаева подписал соглашения на приобретение продукции США на 2,5 миллиарда долларов, сообщил госдепартамент.

"Во время визита были подписаны многочисленные коммерческие контракты и документы, включая новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией "Казахстанские пассажирские перевозки", авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" на приобретение продуктов и услуг США на сумму более 2,5 миллиарда долларов", - говорится в документе.

Назарбаев во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом и заявил о готовности Казахстана закупить продукции США на 7,5 миллиарда долларов. Трамп, в свою очередь, заявил, что экспорт в Казахстан позволяет США наращивать количество рабочих мест.

По данным госдепартамента, оборот двусторонней торговли составил в 2016 году 1,9 миллиарда долларов, и обе страны намерены его наращивать. В ходе визита Назарбаева в США было объявлено о двух сделках между Boeing и двумя казахстанскими авиакомпаниями на сумму в 1,3 миллиарда долларов - по данным госдепа, это позволит содержать более 7 тыс рабочих мест. В частности, авиакомпания SCAT заказала шесть лайнеров Boeing-737, а национальный авиаперевозчик Air Astana подтвердил намерение приобрести три лайнера Boeing 787 Dreamliner в 2021 году.

Также концерн General Electric и казахстанские железные дороги подписали соглашения на 900 миллионов долларов - это добавит 3,5 тысячи рабочих мест в США. В частности, GE Transportation поставит 300 маневровых локомотивов и будет осуществлять сервис 175 уже закупленных машин. Кроме того, GE Digital и Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Фармацевтическая компания Pfizer подписала меморандум о взаимопонимании, который даст старт проекту локализации продукции компании на казахстанском рынке.

Кроме того, страны обязались начать в 2018 году технические консультации в рамках стратегического энергетического диалога. В рамках многолетнего сотрудничества Chevron подписала меморандум о реинвестировании 251 миллиона долларов полученной прибыли в казахстанские проекты. В целом Chevron и ExxonMobil вложили в Казахстан десятки миллиардов долларов.