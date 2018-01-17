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ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума за два года


Рынки / Мировая экономика
  • #Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней
    © AFP, Stringer

ПЕКИН, 17 янв - ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) в среду укрепил курс юаня к доллару до максимума за последние два года, свидетельствуют данные регулятора.

В среду китайский ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,4335. Это на 37 пунктов, или 0,06% меньше фиксинга вторника, когда курс составил 6,4372, что стало максимальным с 10 декабря 2015 года. Народный банк Китая укрепляет курс своей валюты пятую торговую сессию подряд.

В середине сентября прошлого года ЦБ укрепил до максимума курс своей валюты с мая 2016 года, установив его ниже психологической отметки 6,5 за доллар — 6,4997.

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