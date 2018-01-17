FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США могут наказывать граждан за инвестиции в венесуэльский "петро"


Мировая экономика

МЕХИКО, 17 янв /ПРАЙМ/. Министерство финансов США выпустило предупреждение для граждан страны, желающих инвестировать в новую криптовалюту Венесуэлы "петро".

По сообщению портала Nacional, инвестиции в "петро" США могут расценить как нарушение санкций, наложенных на южноамериканское государство в виде его кредитования.

Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале эмиссии первых 100 миллионов новой национальной криптовалюты "петро". По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы. Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов.

Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования. Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости создаваемой криптовалюты.

В начале ноября 2017 года США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. В частности, в списке оказались министры образования и культуры, министр при президенте, а также посол Венесуэлы в Италии. Все они включены в список санкций за "подрыв выборного процесса, цензуру в СМИ и коррупцию", говорилось в заявлении министерства финансов США. До этого в августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ