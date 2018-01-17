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Президент Казахстана пригласил американский бизнес к сотрудничеству


АЛМА-АТА, 17 янв /ПРАЙМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках официального визита в США провел встречу с деловыми кругами этой страны и пригласил их к сотрудничеству в различных отраслях экономики, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Назарбаев во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом и заявил о готовности Казахстана закупить продукции США на 7,5 миллиарда долларов. Трамп, в свою очередь, заявил, что экспорт в Казахстан позволяет США наращивать количество рабочих мест.

В ходе встречи с американскими деловыми кругами Назарбаев остановился на процессе развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана и рассказал о предпринимаемых государством мерах по созданию условий для ведения бизнеса.

"На постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата, защите прав инвесторов. Казахстан стал ассоциированным членом комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к декларации о международных инвестициях. Для граждан 62 стран, в том числе и США, у нас введен безвизовый режим. Либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. Функционирует 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны, где предусмотрено наличие необходимой инфраструктуры и преференции", - сказал казахстанский лидер.

Обращаясь к американским бизнесменам, Назарбаев пригласил их участвовать в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, а также рассказал о ходе реализации в стране программы приватизации и перспективах развития проектов в сфере "зеленой экономики".

Кроме того, президент Казахстана подчеркнул особый статус Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и остановился на дальнейших планах его работы.

"Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы. Это единственный центр в регионе, работа которого основана на английском праве. Для создания высокотехнологичной биржи МФЦА привлечены Шанхайская фондовая биржа и американская биржа NASDAQ. МФЦА имеет все возможности стать региональным центром развития "зеленых", исламских и инновационных финансовых инструментов", - заявил Назарбаев.

По его словам, летом текущего года будет проведена официальная презентация МФЦА для международного сообщества.

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