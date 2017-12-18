Регистрация на рейс "России" из Канкуна приостановлена – консул РФ в Мексике

МЕХИКО, 17 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Регистрация на рейс авиакомпании "Россия" из мексиканского Канкуна, где застряли около 500 российских туристов, в Москву приостановлена, сообщила РИА Новости почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

"Люди стояли на регистрации, когда стало известно, что посадку приостановили", – сказала она.

Вольперт ранее рассказала РИА Новости, что порядка 500 российских туристов не могут вылететь на родину из-за долга авиакомпании "Россия" за стоянку самолета в аэропорту Канкуна. По данным консула, пассажиров чартерного рейса высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. Как отмечала Вольперт, пассажиры обратились за помощью к консульству и посольству.

Представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" AFLT) сообщил РИА Новости, что аэропорт в Канкуне не давал разрешения на вылет из-за эмиграционного контроля Мексики, потребовавшего, чтобы этим рейсом были депортированы четыре гражданина Армении. Их ожидание, а также дальнейшие проволочки привели к тому, что самолет 16 января так и не вылетел. Позднее МИД Армении опроверг эту версию.