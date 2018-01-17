ОБЗОР: Запасы картофеля закроют потребности населения РФ в нем до мая - Минсельхоз

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Имеющиеся запасы российского картофеля полностью закроют потребности населения в нем до мая 2017 года, а прошлогодний урожай этого клубнеплода, несмотря на снижение по сравнению с предыдущим годом, позволяет говорить о превышении целевого показателя доктрины продовольственной безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

По предварительным данным Росстата, валовый сбор картофеля в РФ в 2017 году составил 29,586 миллиона тонн, снизившись на 4,9% по сравнению с урожаем 2016 года. Вместе с тем в Минсельхозе указали, что урожай прошлого года всего на 0,3% меньше, чем среднегодовой уровень за последние 10 лет.

"Урожай картофеля в 2017 году сохраняется на уровне среднегодовых значений последних 10 лет. Причиной снижения объемов сбора картофеля являются сложные погодные условия, повлиявшие весной 2017 года на ход посевной кампании и сдвинувшие сроки уборки урожая в среднем на две-три недели", - пояснили в пресс-службе министерства.

Основное производство картофеля, отметили в Минсельхозе, сосредоточено в хозяйствах населения. Так, удельный вес производства картофеля в личных приусадебных хозяйствах россиян в 2011-2016 годы составлял порядка 80% от валового сбора. По итогам 2017 года доля картофеля, произведенного сельскохозяйственными организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами, возросла до 22,8% (или 6,7 миллиона тонн) в общем сборе.

В частности, сельхозорганизации в 2017 году произвели 14,3% (4,2 миллиона тонн) картофеля, крестьянско-фермерские хозяйства - порядка 8,5% (2,5 миллиона тонн) картофеля. Общие запасы картофеля на начало года, в том числе в хозяйствах населения, составляют, по оценке аграрного министерства, порядка 23,8 миллиона тонн, что на 17% выше среднегодового показателя в 2010-2016 годы.

"По информации Картофельного союза, запасы картофеля, реализуемого населению, составляют до 40% к объемам убранного урожая, что позволит обеспечить стабильные поставки и полностью закрыть потребности населения в отечественном картофеле до мая текущего года", - подчеркнули в Минсельхозе.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В начале января Счетная палата РФ опубликовала сообщение по итогам проверки результативности мероприятий, направленных на замещение импорта плодоовощной продукции, а также эффективности использования средств бюджета на развитие производства этих продуктов.

Тогда ведомство, ссылаясь на предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, указывало, что в России может произойти уменьшение объемов производства картофеля. Это связано с наблюдавшимся в последние годы сокращением посевной площади под картофелем в хозяйствах населения и численности самих хозяйств населения.

Снижение объемов производства, в свою очередь, может негативно сказаться на уровне самообеспеченности картофелем в РФ. Кроме того, СП приводила оценку Минсельхоза, согласно которой самообеспеченность России картофелем в 2017 году составит 90,7% при установленном доктриной продовольственной безопасности пороговом значении в 95%.

"На основании данных Росстата, предварительный удельный вес отечественного картофеля в 2017 году составил 97,6%, что соответствует уровню 2016 года. Целевой показатель доктрины продовольственной безопасности превышен на 2,6 процентного пункта", - указали в свою очередь в Минсельхозе в среду.

"Потребление картофеля, включая продукты его переработки в пересчете на свежий, в расчете на душу населения, по предварительным данным за январь-декабрь 2017 года, осталось на уровне 2016 года и составило порядка 112,6 килограмма при рекомендованной Минздравом России норме 90 килограммов", - добавили в пресс-службе.