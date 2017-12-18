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Причиной задержки вылета российского самолета из Канкуна стал долг - посольство


Мировая экономика

МЕХИКО, 17 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Причиной длительной задержки с вылетом самолета авиакомпании "Россия" из мексиканского Канкуна стал долг, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Мексике Евгений Ненашкин.

Ранее стало известно, что борт вылетел с суточным опозданием в 13.18 поместному времени(22.18 мск). Его прибытие во "Внуково" ожидается в 08.53 мск четверга.

"По итогам проведенных нами переговоров с местными властями выяснилось, что причиной задержки рейса стала задолженность АК "Россия" перед аэропортом Канкуна", – заявил Ненашкин.

До этого представитель АК "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" AFLT) говорил РИА Новости, что аэропорт в Канкуне не давал разрешения на вылет из-за эмиграционного контроля Мексики, потребовавшего, чтобы этим рейсом были депортированы четыре гражданина Армении. Их ожидание, а также дальнейшие проволочки якобы и привели к тому, что самолет 16 января так и не вылетел.

Всего на борту находятся несколько сотен российских туристов.

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