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Трамп не исключает торговой войны с КНР, выхода из НАФТА


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 18 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп не исключил торговой войны с КНР, а также выхода из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

По словам Трампа, давшего интервью агентству Рейтер, он надеется, что торговой войны с Китаем не будет, "но если она будет, то так тому и быть". По заявлению Трампа, власти США размышляют о "большом ущербе", который можно предъявить Китаю в рамках расследования нарушений интеллектуальной собственности. Ранее Белый дом сообщал, что Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином назвал неприемлемой ситуацию с огромным торговым дефицитом США в торговле с КНР.

Трамп также повторил в интервью, что может выйти из НАФТА, хотя "многие люди будут недовольны". США ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли с другими двумя участниками договора - Мексикой и Канадой, причем канадские официальные лица заявляли, что опасаются выхода США из соглашения.

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