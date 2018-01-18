Кабмин РФ рассмотрит законопроект об органическом сельском хозяйстве

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Органическая продукция — биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически-модифицированных продуктов.

Органическое сельское хозяйство применяется во многих странах. По данным кабмина, лидерами по производству органической продукции являются Западная Европа и Северная Америка. Однако такое производство требует отдельного законодательного регулирования, так как применяемые технологии сильно отличаются от используемых в традиционном сельском хозяйстве.

"Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала", — говорится в сообщении пресс-службы.

Документ, в частности, вводит понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции".

Проект также предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации.