Кабмин РФ обсудит проект по совершенствованию правового регулирования работы коллекторов

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на совершенствование правового регулирования деятельности коллекторов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом, в частности, предлагается установить возможность проведения административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при деятельности по возврату просроченной задолженности до направления материалов административного дела в суд", — говорится в сообщении.

По мнению правительства, это позволит более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде.

Помимо этого, документ позволит снизить количество отмененных или прекращенных дел по административным правонарушениям и создать дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за такие правонарушения.