Правительство рассмотрит законопроект об увеличении микрозайма субъектам МСП до 5 млн руб

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ 18 января рассмотрит законопроект об увеличении суммы микрозайма субъектам малого и среднего бизнеса с 3 до 5 миллионов рублей, следует из пресс-релиза правительства.

Согласно законопроекту, микрофинансовые организации (МФО) предпринимательского финансирования смогут предоставлять микрозайм для заемщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 5 миллионов рублей. В настоящее время МФО могут предоставлять субъектам МСП займы в размере до 3 миллионов рублей.

"Это позволит сформировать непрерывную линейку их льготного финансирования, повысить эффективность и прозрачность деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовой", - отмечается в сообщении.

Целью законопроекта является расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению доступного финансирования, говорится в сообщении. В частности, система предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства будет расширена за счет предоставления "Корпорации "МСП" права докапитализировать региональные гарантийные организации.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Законопроект рассмотрен и одобрен 25 декабря 2017 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности.