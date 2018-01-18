Британский Rolls-Royce намерен продать и реструктуризировать бизнес морского дивизиона

ЛОНДОН, 18 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский производитель реактивных двигателей Rolls-Royce объявил о возможной продаже и реструктуризации своего морского дивизиона на фоне снижения спроса на нефтегазовом рынке, а также в рамках реструктуризации холдинга, сообщила компания в среду.

Предполагается, что после продажи и реструктуризации морского дивизиона в холдинге останутся подразделения, специализирующиеся на гражданской авиации, обороне и энергетических системах. "Это будет способствовать более фундаментальной перестройке, в частности, функций поддержки и менеджмента", - отмечается в сообщении компании.

Морской дивизион, оценка которого будет начата в ближайшее время, производит морское оборудование для нефтегазовой отрасли. В этом бизнесе занято около 4,2 тысячи человек в 34 странах мира. Наибольшее количество сотрудников базируется в Норвегии.

Rolls-Royce рассчитывает, что реструктуризация "приведет к дополнительному снижению издержек и поможет повысить эффективность работы основных дивизионов и всей группы". "Мы находимся в процессе определения этой реструктуризации, и дальнейшие детали будут опубликованы одновременно с финансовой отчетностью за 2017 год 7 марта 2018 года", - указала компания.

Холдинг в 2016 году сообщал, что планирует сократить 800 рабочих мест по всему миру в морском дивизионе из-за снижения спроса на продукцию холдинга со стороны нефтегазовых компаний. По итогам 2016 года компания получила убыток до налогообложения в размере 4,3 миллиарда фунтов стерлингов из-за выплаты штрафов по делу о взяточничестве, а также из-за подешевевшего фунта.

Акции Rolls-Royce в среду подскочили на 5,4% до 9 фунтов стерлингов за бумагу на сообщении о планируемой реструктуризации, свидетельствуют данные торгов Лондонской фондовой биржи.