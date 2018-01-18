Средний чек россиян за один визит в магазин в декабре вырос до 586 руб

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Средний чек жителя России за один поход в магазин в декабре 2017 года вырос на 7,9%, или на 43 рубля по сравнению с ноябрем и составил 586 рублей, однако по сравнению с декабрьскими показателями прошлых лет средний чек оказался рекордно низким, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В декабре средний чек показал традиционную динамику для последнего месяца года - он вырос сразу на 7,9% к ноябрьскому значению и составил 586 рублей. Таким образом, чек достиг наивысшего значения за год. Однако по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет прошлогодний декабрьский чек оказался самым низким за все годы наблюдений", - говорится в исследовании.

По сравнению с декабрем 2016 года средний чек в последний месяц прошлого года снизился на 0,8%. Год назад средний чек составлял 591 рубль, в декабре 2015 года - 643 рубля, в декабре 2014 года - 670 рублей, в декабре 2013 года - 605 рублей, в последний месяц 2012 года - 616 рублей.

Если рассматривать месячную динамику среднего чека по регионам, сильнее всего показатель в декабре вырос на Дальнем Востоке (на 14,9% по сравнению с ноябрем, до 646 рублей), на Юге (на 11,2% - до 527 рублей) и в Поволжье (на 10,9% - до 507 рублей). Средний чек в Сибири вырос на 8,5% - до 497 рублей, в Центральном федеральном округе - на 6,5%, до 671 рубля, на Урале - на 6%, до 492 рубля, в Северо-Западном округе - на 4,2%, до 671 рубля.

В Москве средний чек в декабре вырос на 7,7% - до 758 рублей, в Санкт-Петербурге — на 8,7%, до 759 рублей. За год средний чек в двух столицах показал отрицательную динамику: в Москве он по сравнению с декабрем 2016 года уменьшился на 2,2%, в Петербурге - на 2,8%. Средний чек в гипермаркетах по сравнению с ноябрем вырос на 19,3% (по сравнению с декабрем 2016 года - на 4,7%), в супермаркетах - на 11,4% (в годовом выражении - на 1,9%), в дискаунтерах - на 9,4% (минус 0,2% в годовом выражении).

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.