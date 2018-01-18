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Специалисты начали приемку и обкатку новых машин "Кортеж" для VIP-чиновников


МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Специалисты начали принимать в спецгараж и обкатывать новые автомобили проекта "Кортеж", один из которых – лимузин, на котором, как ожидается, на инаугурацию в Кремль приедет президент России, избранный в марте 2018 года, рассказал РИА Новости источник, знакомый с организацией поставок машин.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что до конца февраля — начала марта ФСО получит до 16 автомобилей проекта "Кортеж", разработанного для первых лиц государства.

По словам источника РИА Новости, в настоящий момент идет обкатка автомобилей для тренировки водителей и выявления возможных дефектов. "Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации", - рассказал он.

По его словам, машины появятся в спецгараже только весной. "В мае, как ожидается, автомобиль будет предоставлен широкой общественности, но к ФСО машины поступят раньше", - добавил он.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

В июле Мантуров говорил, что автомобили проекта будут готовы к инаугурации, и избранный президент приедет на церемонию уже на новой машине.

Эти машины также появится в розничной продаже. По словам Мантурова, стоимость машин будет начинаться ориентировочно от 6-7 миллионов рублей.

В ФСО России от комментариев отказались.

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