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Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором"


МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, поданный президентом страны Петром Порошенко. В документе Российская Федерация названа "агрессором".

Решение по закону было принято украинским парламентом в четверг, 18 января. "За" проголосовали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 мандатов.

После принятия Радой документ должен быть подписан президентом Украины.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе страны.

В документе, в частности, идет речь о том, что неподконтрольные в настоящее время Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия фигурирует как "страна-агрессор".

Ранее Россия неоднократно заявляла о том, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не имеет отношения к событиям на востоке Украины, а также является заинтересованной стороной в том, чтобы Украина преодолела экономический и политический кризисы.

Из закона по результатам рассмотрения в первом чтении был исключен пункт о приоритетном значении реализации "Минска-2" для урегулирования конфликта на Донбассе. Вместо этого было предложено опираться на резолюцию Совета безопасности ООН по Донбассу.

Документ дает Петру Порошенко как президенту страны право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета Украины.

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