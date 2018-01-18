Движение поездов дальнего следования приостановлено по всей Германии из-за шторма

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Германский железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил движение поездов дальнего следования во всех федеральных землях из-за шторма.

"В целях обеспечения безопасности наших пассажиров движение поездов дальнего следования приостановлено по всей стране до конца дня", - говорится в сообщении компании.

Ранее движение поездов было приостановлено в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, в других федеральных землях отмечались задержки. Позднее движение поездов было полностью остановлено и в Нижней Саксонии.

В четверг на значительной части территории Германии был объявлен красный уровень тревоги в связи со штормовым циклоном "Фридерике". По последним данным метеослужбы Германии, "Фридерике" проходит регион между реками Везер и Эльба. Порывы ураганного ветра достигают скорости более 200 километров в час.