АЧС в Белгородскую области занесли дикие кабаны с территории Украины - Россельхознадзор

БЕРЛИН, 18 янв /ПРАЙМ/. Миграция диких кабанов с территории Украины является ключевым фактором распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Белгородской области, заявил журналистам в немецкой столице глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Миграция диких кабанов с территории Украины, где идет активное распространение вируса, является ключевым фактором заноса заболевания в Белгородскую область", - заявил глава Россельхознадзора.

Он отметил, что опасными с точки зрения вспышек АЧС, являются Брянская область, Калининград, отдельные участки в Тюмени и Волгограде, Ульяновской области, Чувашии.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.