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Антимонопольная служба Италии начала расследования в отношении Apple и Samsung


Мировая экономика

РИМ, 18 янв /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Антимонопольный орган Италии (Autorita" Garante della Concorrenza e del Mercato) начал расследование в отношении компаний Apple AAPL и Samsung в связи с подозрением в умышленном замедлении работы производимых ими смартфонов, говорится в сообщении службы.

По версии регулятора, компании "умышленно придерживались коммерческой политики, направленной на использование недостатков некоторых деталей для снижения производительности своей техники с тем, чтобы убеждать потребителей покупать новые модели".

Кроме того, производители предлагали пользователям обновить программное обеспечение, не предупреждая о последствия этого для работы устройств, пишет антимонопольная служба.

В минувшем декабре Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, по заверению компании, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора.

Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди потребителей, во Франции прокуратура начала расследование, в США, Канаде и Израиле были поданы судебные иски.

Ранее на этой неделе стало известно, что юристы подали в различные районные суды Москвы семь исков к компании Apple с требованием выплатить компенсации за умышленное замедление старых моделей iPhone.

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