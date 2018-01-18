FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Акционер ПАО "Международный аэропорт Волгоград" подал иск к "Новапорту"


РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв /ПРАЙМ/. Владелец около 15% акций уставного капитала ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Самохин подал иск к генеральному директору ООО "Международный аэропорт Волгоград" Сергею Дмитриеву и "Новапорту" почти на 128,5 миллиона рублей, следует из информации в картотеке Арбитражного суда Волгоградской области.

"Арбитражный суд Волгоградской области, рассмотрев исковое заявление Сергея Самохина к генеральному директору ООО "Международный аэропорт Волгоград" Сергею Дмитриеву и ООО "Новапорт Холдинг" о взыскании убытков, постановил принять исковое заявление и возбудить производство по делу", - говорится на сайте суда.

ООО "Международный аэропорт Волгоград" полностью принадлежит "Новапорту". Как пояснил агентству источник, знакомый с ситуацией, ООО "Международный аэропорт Волгоград" и ПАО "Международный аэропорт Волгоград" вместе являются вкладчиками в рамках инвестиционного соглашения по строительству терминала городского аэропорта для пассажиров внутренних воздушных линий.

Сумма иска - почти 128,5 миллиона рублей. Первое слушание состоится 5 февраля. Как пояснили агентству в Арбитражном суде, Самохин полагает, что в результате действий ответчиков компания "Международный аэропорт Волгоград" недополучила почти 128,5 миллионов рублей. Другие подробности не раскрываются.

В годовом отчете акционерного общества "Международный аэропорт Волгоград" за 2015 год Сергей Самохин значится как владелец 14,89% уставного капитала общества и 19,4% обыкновенных акций компании. Согласно данным системы "БИР-Аналитик" агентства "Прайм", по состоянию на 1 января 2018 года такая же доля (14,89% уставного капитала"), как у Самохина, принадлежала неназванному гражданину России.

Комментариями группы "Новапорт" и аэропорта Волгограда агентство пока не располагает.

"Новапорт" - один из крупнейших аэропортовых холдингов в РФ. Включает аэропорты в Новосибирске, Томске, Барнауле, Челябинске, Волгограде, Астрахани, Чите, Мурманске, Тюмени, Перми. Акционерами компании являются AEON Corporation и Meridian Capital.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ