Главный аэропорт Камчатки нарастил пассажиропоток на 7% в 2017 г

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв /ПРАЙМ/. Международный аэропорт "Петропавловск-Камчатский" (Елизово) в 2017 году принял на 7% больше пассажиров, чем годом ранее, сообщает краевое правительство со ссылкой на данные международного аэропорта.

Отмечается, что всего в прошлом году аэропорт обслужил 658 тысяч 718 пассажиров. Из этого числа 54 тысячи человек были перевезены на рейсах, которые выполняются по территории края, 15,6 тысячи человек – международными маршрутами, остальные – по России.

"По рейсам внутри страны рост составил 6,4 %, по международным - 69%. Рост более чем в 1,5 раза на международных рейсах обусловлен активным интересом камчатцев к чартерным программам", - говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что рост пассажиропотока сохраняется на Камчатке уже не первый год. Так, в 2016 году международный аэропорт края обслужил порядка 617 тысячи 750 пассажиров, что на 2,7% больше, чем в предыдущий период (в 2015 году – 601 тысяча 800 пассажиров).

В 2018 году на Камчатке начнётся реализация инвестиционного проекта по строительству нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский. Власти региона считают, что его возведение позволит дополнительно увеличить пассажиропоток как на внутренних, так и на международных направлениях. Комплекс будет состоять из пассажирского терминала и ряда дополнительных объектов: торговых центров, гостиницы, парковки. Общий объём частных инвестиций в проект превысит 7,8 миллиарда рублей.