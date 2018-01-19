Новый российский лайнер МС-21 покажут на авиатранспортном форуме в Ульяновске

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Гости и участники Международного авиатранспортного форума (МАТФ-2018), который пройдет в августе в Ульяновске, смогут увидеть новый российский лайнер МС-21, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Планируем представить ведущую российскую авиатехнику: МС-21, Ил-76, экспонировать легендарный Руслан", - сказал Морозов о том, какие разработки будут представлены на МАТФ-2018.

Он сообщил, что в 2018 году на форуме планируется больше внимания уделить вопросу изготовления и эксплуатации беспилотников. Форум запланирован на середину августа.

МС-21 - перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Ранее "Иркут" заявлял, что в 2018 году планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить производство уже серийных самолетов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в январе сообщал, что первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полёта. В конце февраля - начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе. Кроме того, на том же заводе идет подготовка к запуску в 2019 году в серийное производство этого лайнера. Самолет будет выпускаться с двигателем модели ПД-14.

Международный авиатранспортный форум МАТФ впервые был проведён в 2011 году.

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