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Кабмин РФ одобрил законопроект о порядке ввода в гражданский оборот лекарств


МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект закона о порядке ввода в гражданский оборот лекарств, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Законопроектом предлагается создать эффективный механизм "выпускного" контроля лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в России.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в документе.

Для ввозимых в Россию лекарств необходимо будет представлять в Росздравнадзор сертификат производителя и также подтверждение о соответствии ввозимого препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации.

Законопроект рассмотрен и одобрен 9 января 2018 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

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