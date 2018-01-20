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Правительство одобрило законопроект об увеличении максимального микрозайма для МСП​


  • #Рукопожатие
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об увеличении суммы микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) с 3 до 5 миллионов рублей, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Согласно законопроекту, микрофинансовые организации (МФО) предпринимательского финансирования смогут предоставлять микрозайм для заемщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 5 миллионов рублей. В настоящее время МФО могут предоставлять субъектам МСП займы в размере до 3 миллионов рублей.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении.

Целью законопроекта является расширение возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, говорится в сообщении. В частности, система предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов МСП будет расширена за счет предоставления "Корпорации "МСП" права докапитализировать региональные гарантийные организации.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Законопроект рассмотрен и одобрен 25 декабря 2017 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности.

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