Макрон: Британия и ЕС могут заключить "особое" торговое соглашение после Brexit

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что после Brexit Великобритания и Евросоюз могут заключить "особое" торговое соглашение, которое позволит сохранить только частичный доступ на свободный европейский рынок из-за отказа Лондона признавать законы ЕС.

"Конечно, у вас будет свой путь... Однако этот особый путь должен сопровождаться сохранением единого рынка и наших коллективных интересов. Вам необходимо понять, что по определению у вас не может быть полного доступа к единому рынку, если вы не вкладываетесь в общую копилку", - заявил Макрон в интервью телеканалу Би-би-си.

Он подчеркнул, что для получения полного доступа к свободному рынку необходимо платить взносы в европейский бюджет. "Чтобы получить доступ к единому рынку, необходимо платить взносы в бюджет, а также принимать свободы, "четыре опоры" и юрисдикцию (ЕС). Когда вы решаете отказаться от этих необходимых условий, вы получаете неполный доступ", - пояснил Макрон.

По мнению французского лидера, "особое" торговое соглашение Евросоюза и Британии будет представлять собой нечто среднее между полноценным доступом к свободному рынком и стандартным договором о внешней торговле.

"Будет что-то между этим полным доступом (к свободному рынку) и торговым соглашением. Однако важно не дать людям подумать, что возможно усидеть на двух стульях", - заключил французский президент.

Ранее британское правительство заявляло, что не будет платить ЕС за доступ к рынку финансовых услуг. На пресс-конференции по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй Макрон заявлял, что Британия должна платить за доступ к единому рынку финансовых услуг Евросоюза после Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.