Представители Ливии и ОАЭ приняли участие в техкомитете ОПЕК+

МАСКАТ (Оман), 20 янв - ПРАЙМ. Представители Ливии и ОАЭ приняли участие в заседании технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Техническая встреча прошла на экспертном уровне в рамках предстоящего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет 21 января в Омане.

Ливия и Нигерия ранее не несли обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от действий вооруженных группировок. Однако по итогам встречи всех 24 стран-участниц венского соглашения, прошедшей в конце ноября прошлого года, было принято решение, что Ливия и Нигерия с 2018 года ограничат производство на уровне 2017 года — около 1 миллиона баррелей для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

В то же время в середине декабря появилась информация, что Ливия ведет переговоры с ОПЕК о возможности увеличить квоту по добыче нефти до 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки. В настоящее время Ливия добывает около 1 миллиона баррелей в сутки.

ОАЭ несет обязательства в рамках сделки, сокращая добычу на 139 тысяч баррелей нефти в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.