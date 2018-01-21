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Гражданин РФ Александр Винник подал прошение о политическом убежище в Греции


АФИНЫ, 21 янв — ПРАЙМ. Россиянин Александр Винник подал прошение о политическом убежище в Греции, сообщил РИА Новости адвокат Илиас Спирлиадис.

Суды в Салониках приняли два решение — один состав судей постановил выдать Винника в Россию, а другой — в США, где его обвиняют отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-Е и где ему грозит 55 лет тюрьмы. Верховный суд Греции Ареопаг месяц назад отклонил апелляцию адвокатов.

Винник вину не признает и называет дело американской провокацией, адвокаты говорят об отсутствии состава преступления.

"Винник подал прошение о политическом убежище, чтобы избежать экстрадиции в США. Он считает свое дело политическим", — сказал адвокат.

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