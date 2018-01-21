Глава МИД Британии: остаться в Таможенном союзе ЕС означает отказаться от лидерства в ВТО

ЛОНДОН, 21 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Сохранить членство в Таможенном союзе Евросоюза означает отказаться от новых торговых возможностей и от лидерства в ВТО, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Такое мнение он опубликовал на своей странице в Twitter, отвечая на предложение Конфедерации британской промышленности (CBI) о сохранении членства в таможенном союзе ЕС после Brexit.

Ранее в воскресенье глава CBI Каролин Фэйбэйрн заявила, что на фоне отсутствия значимого прогресса в переговорах по Brexit сохранение членства в Таможенном союзе ЕС "является лучшим вариантом для британского бизнеса". Она еще раз напомнила, что для бизнеса критично, чтобы соглашение о переходном периоде после Brexit было заключено до конца марта текущего года, а основные условия будущих торговых отношений с ЕС - до октября.

По мнению Джонсона, сохранение Британией членства в Таможенном союзе ЕС означает отказ от "новых свободных торговых сделок, от новых экспортных возможностей и от лидирующей роли в ВТО".

"Нет смысла для CBI продолжать призывать остаться в таможенном союзе. Премьер-министр в своей речи во Флоренции ясно дала понять, что мы выходим. Brexit означает взятие под контроль законов, границ, финансов и торговли. Я уверен, что британский бизнес может извлечь выгоду из новых возможностей", - указал министр.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.